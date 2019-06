Nieuwe drugshond bewijst zijn nut en helpt politiezone aan twee grote drugsvangsten Koen Baten

14 juni 2019

16u17 17 Berlare De politiezone Berlare/Zele heeft enkele maanden geleden twee grote drugsdealers gevat en ook heel wat drugs aangetroffen bij de personen in kwestie. De feiten kwamen al aan het licht in maart, maar mochten pas nu worden bekend gemaakt. Samen met de lokale recherche en de nieuwe drugshond werden heel wat hoeveelheden drugs in beslag genomen. Op de kil in Zele werden meer dan 200 xtc-pillen in beslag genomen. “We zijn blij met deze vangst en de assistentie van onze nieuwe drugshond in de zone”, zegt hoofdinspecteur Johan De Bruycker.

De eerste feiten kwamen aan het licht op 8 maart van dit jaar. De politie zag toen een voertuig met verdachte handelingen op de Lange Akker in Zele. Op dat moment zaten er twee personen in. De patrouille met drugshond Duts controleerde het voertuig en trof meteen een beperkte hoeveelheid drugs aan. Daarna werd er meteen een onderzoek opgestart door de interventiedienst en de lokale recherche. Bij diverse huiszoekingen werd bij één van de verdachten een grote hoeveelheid drugs aangetroffen om te dealen. Het ging om bijna 5 gram crack, 23 gram hasj, maar liefst 1,7 kilogram cannabis en 1.740 euro cash geld. Daarnaast werden er ook precisieweegschaaltjes gevonden, laptop’s en gsm’s. Alles werd in beslag genomen. “De 28-jarige C.O. uit Zele werd hierbij ook gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter, de betrokkene is geen onbekende voor het gerecht”, aldus hoofdinspecteur Johan De Bruycker.

“Mooie resultaten”

Op het einde van dezelfde maand, op 30 maart, opent de politie een tweede onderzoek in het kader van drugs, ditmaal op de Kil in Zele. Ook hier werd na doorgedreven onderzoek in samenwerking met de drugshond heel wat drugs aangetroffen, die niet alleen voor eigen gebruik was. Het ging onder andere om meer dan een kilo speed, 76 gram hasj, 8 gram crack, 148 gram cannabis, 100 zakjes en maar liefst 226 xtc-pillen. Ook hier werden weegschalen aangetroffen en tal van andere materialen. De 58-jarige D.W.R. uit Zele, ook geen onbekende, werd voorgeleid en aangehouden.

Beide onderzoeken gebeurden met de hulp van Duts en het nieuwe voertuig voor de hondensteun. “De inzet van dit nieuwe voertuig en de hond leidde tot enkele mooie resultaten, waar we heel tevreden mee zijn", klinkt het. “We zoeken ook specifiek naar de dealers en niet alleen naar de gebruikers, want bij de dealers zit het grootste gevaar”, zegt korpschef Mariska Van Hoylandt. “Het is zeker niet de eerste grote drugsvangst hier in de regio, maar wel een belangrijke door de middelen die we gekregen hebben. We zullen deze zeker in de toekomst nog inzetten en hopen dat we hiermee resultaten boeken.”