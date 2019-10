Nieuwe bedrijventerrein in Overmere krijgt naam Goudberg Koen Baten

17 oktober 2019

10u21 0 Berlare Het nieuwe bedrijventerrein dat in Overmere zal komen heeft een straatnaam toegewezen gekregen. Met het behulp en advies van de Heemkundige Kring van Overmere werd er gekozen voor ‘Goudberg’.

De naam Goudberg komt van de planten die er vroeger welig tierden. Brem groeide er vroeger in het voorjaar, en zorgde in april voor een gouden aanblik in de natuur, waardoor het een ideale verwijzing was naar de plant. De gemeente keurde de naam aan het bedrijventerrein intussen al goed.