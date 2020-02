Nieuwdonk zondag gesloten door hevige rukwinden Koen Baten

07 februari 2020

18u40 0 Berlare Het provinciaal domein Nieuwdonk blijft zondag gesloten voor alle publiek. Dat heeft de provincie beslist na de hevige stormwinden die voorspeld zijn voor zondag.

Met rukwinden tot 100 kilometer per uur in het binnenland verwachten ze zondag heel wat problemen in Vlaanderen. Storm ‘Ciara’ zal dan over ons land trekken waardoor er her en der maatregelen worden genomen. Zo zal het provinciaal recreatiedomein Nieuwdonk afgesloten zijn zondag door de hevige wind. Op dat moment mag er niemand binnen.

Ook andere parken in Berlare en Overmere zullen gesloten blijven door de hevige rukwinden voor ieders veiligheid.