Nieuwdonk voor wandelaars weer open vanaf maandag Koen Baten

01 mei 2020

11u08 0 Berlare Het provinciaal domein Nieuwdonk zal vanaf maandag 4 mei weer de deuren openen. Eind maart werd het domein volledig afgesloten voor bezoekers omwille van het coronavirus, maar nu is er dus opnieuw wat beter nieuws.

Het domein is wel enkel toegankelijk voor wandelaars. De parking vooraan blijft gesloten, net als de toiletten, de cafetaria en de speeltuin. Enkel wandelen of aan sport doen is er dus mogelijk. Wanneer de rest weer zal open gaan, is nog niet duidelijk.