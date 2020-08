Nieuwdonk trekt heel wat bezoekers maar provincie neemt maatregelen: “Bij 2.000 bezoekers gaat poort vanaf morgen dicht” Koen Baten

06 augustus 2020

18u43 9 Berlare Er waren heel wat bezoekers vandaag voor het provinciaal domein Nieuwdonk in Berlare. Alles verliep veilig en met de nodige afstand van elkaar, maar toch neemt de provincie een veiligheidsmaatregelen omwille van de coronacrisis. “Vanaf morgen zullen we maximaal 2.000 bezoekers toelaten", zegt Annemie Charlier van de provincie.

Het was bakken en braden vandaag in heel Vlaanderen, en dat was ook te zien op de Nieuwdonk. Er waren heel wat wandelaars, zonnekloppers en zwemmers aanwezig, maar alles verliep wel voldoende veilig om iedereen toe te laten. “De wandelaars liepen met mondmasker en verder hield iedereen voldoende afstand", klinkt het.

Ondanks de goede voorbeelden vandaag, zal de provincie vanaf morgen toch een maximum aantal bezoekers toelaten. Dit aantal ligt op 2.000. “Vanaf dan doen we de poort toe en kan niemand nog het domein betreden", klinkt het.

Deze beslissing werd eerder al genomen voor provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas om het aantal bezoekers te beperken. Met de hittegolf zoeken begrijpelijk heel wat mensen verkoeling aan het water. Recreatiedomeinen met een registratie zijn al snel volgeboekt. Hier aan de Nieuwdonk is er echter geen registratiesysteem voorzien waardoor de veiligheid moeilijk te garanderen valt. “Door de grote toestroom is dit niet meer te overzien, daarom roepen we een beperking in van 2.000 bezoekers", zegt Charlier. “Als de capaciteit bereikt is sluit de poort", klinkt het. Op de website van de provincie kan je vanaf morgen zien of je nog kan afzakken naar het provinciaal domein.