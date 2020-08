Nieuwdonk sluit vanaf morgen tot en met donderdag volledig de deuren: “Maatregelen werden niet gevolgd en toestroom brengt veiligheid in gedrang” Politie stelde tal van overtredingen op coronamaatregelen vast, wat mogelijks meespeelde in de sluiting van het domein. Koen Baten

08 augustus 2020

17u59 106 Berlare Het provinciaal domein Nieuwdonk is vanaf morgen 9 augusuts volledig gesloten voor het publiek, en dit tot en met donderdag 13 augustus. Deze beslissing werd genomen door de gouverneur van Oost-Vlaanderen en burgemeester Katja Gabriëls (Open VLD. “De veiligheid kan niet meer gegarandeerd worden in deze corona-tijden en daarom sluit het domein vanaf morgen volledig de deuren”, klinkt het.

Donderdag werd de beslissing al genomen door de provincie zelf om het aantal bezoekers te beperken tot 2.000 personen. Dit zorgde vrijdag al meteen tot wat problemen en bijstand van de politie was nodig om alle bezoekers terug naar huis te sturen nadat het domein volzet was. Ook vandaag was het domein volzet en werden de poorten gesloten omstreeks 14.30 uur.

De huidige weersomstandigheden lokten vandaag dus opnieuw een gigantische toestroom naar de Nieuwdonk in Berlare. De provincie riep al meteen op om niet meer naar het domein af te zakken en er weg te blijven. “Het was er echt veel te druk en nog meer bezoekers was echt niet meer mogelijk”, zegt Jessie Beurms van de provincie. De maximumcapaciteit werd vandaag met vijftig procent overschreden. De bezoekers waren vooral afkomstig uit Brussel en Leuven, en niet uit het eigen Berlare.

“Ondanks alle oproepen die gelanceerd werden via onze lokale communicatiekanalen en via de kanalen van de provincie brachten weinig zoden aan de dijk", zegt Gabriëls. “De bezoekers bleven toestromen in Berlare en de situatie was compleet onveilig. We konden de bezoekers niet afleiden naar andere stranden of zones zoals dit aan de kust het geval is.” Dit zorgde voor een grote drukte aan de ingang van het domein waardoor het zelf haast voor hulpdiensten onmogelijk was om langs te rijden.

Niet alleen aan het domein zelf, maar ook de hele omgeving rond het Donkmeer kwam onder druk te staan omdat de vele bezoekers naar het centrum kwamen. “Daarom hebben we deze beslissing genomen in overleg met gouverneur van Oost-Vlaanderen Didier Detollenaere en om het domein volledig af te sluiten voor het publiek tot donderdag.”

Voor de burgemeester is dit geen eenvoudige beslissing, maar wel een die broodnodig was. “We begrijpen dat het enorm warm is en dat iedereen verkoeling zoekt in deze temperaturen. Maar in de huidige crisis waarin we ons bevinden moet iedereen zijn gezond verstand blijven gebruiken en zich strikt aan de richtlijnen blijven houden.”

De lokale politie van Berlare kon zelf vaststellen dat de mondmaskerplicht de voorbije dagen en uren niet meer gerespecteerd werden door de bezoekers. Deze maatregel was sinds 24 juli verplicht rond het Donkmeer en de Nieuwdonk. Ook de afstand respecteren was al lang niet meer aan de orde. “Omdat handhaving onbegonnen werk was en de gezondheid van onze bewoners primeert sluiten we tijdelijk het domein. Of er na donderdag nog een verlenging van de sluiting komt is nu nog niet beslist. Het is ontzettend jammer, maar we leven nu eenmaal niet in een normale tijd en de maatregelen zijn er niet voor niets.” Berlare zelf telt op dit moment nog maar een besmetting met het coronavirus en de gemeente wil dit graag zo laag mogelijk houden.