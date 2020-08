Nieuwdonk opent vrijdag terug vanaf ‘s ochtends de deuren Koen Baten

20 augustus 2020

12u22 0 Berlare Vanaf morgen is het provinciaal domein Nieuwdonk terug geopend vanaf 10 uur ‘s ochtends. Dat heeft de provincie vandaag beslist. De capaciteit van het aantal bezoekers blijft wel liggen op 1.500, en het dragen van een mondmasker blijft verplicht.

De provincie schroeft dan toch een beetje van zijn maatregelen terug na de gedwongen sluiting van de Nieuwdonk. Vorige week werd er nog beslist dat het domein zijn deuren pas open gingen om 13 uur in de namiddag. Vandaag schroeven ze die beslissing terug en gaat het domein toch al open om 10.00 uur ‘s morgens. “De maximumcapaciteit van 1.500 bezoekers wordt de komende weken wel aangehouden. Ook het dragen van een mondmasker blijft verplicht, behalve in het water en aan tafel bij de horecazaak", klinkt het. “Mocht er een nieuwe hittegolf komen is er een mogelijkheid dat de openingsuren opnieuw aangepast worden", zegt Annemie Charlier van de provincie.

Het domein werd op 9 augustus gesloten op politiebevel en mocht pas opnieuw zijn deuren openen op 14 augustus. De maatregel voor de opening vanaf 13 uur wordt dus niet verlengd en alles verloopt weer normaal. Om de situatie in de gaten te houden kan je de kanalen van de gemeente volgen en de website van de provincie.