Nieuwdonk heropent vrijdag, maar openingsuur ligt week lang om 13 uur ‘s middags Koen Baten

12 augustus 2020

19u13 2 Berlare Er is witte rook om de Nieuwdonk vrijdag opnieuw te openen. De gemeente heeft groen licht gegeven na overleg met de provincie deze week. Het domein gaat wel elke dag pas open om 13.00 uur, om zo het bezoek van de dagtoeristen te temperen en geen stormloop te krijgen. De capaciteit werd gisteren door de provincie ook al verlaagd tot 1.500 personen. “De maatregelen gelden tot en met donderdag 20 augustus", zegt waarnemend burgemeester Steven Vandersnickt.

Het provinciaal domein mag vanaf vrijdag dan toch terug openen na de perikelen die er afgelopen weekend ontstaan zijn. Een massa toeristen zakte af naar de Nieuwdonk, maar hield zich niet aan de veiligheidsmaatregelen die nu gelden door corona. De mondmaskerplicht werd niet gerespecteerd en de toestroom van het volk was te groot. Daarom werd het tijdelijk gesloten, maar de nodige maatregelen zijn nu getroffen.

Het maximum toegelaten bezoekers is nog met 500 personen naar beneden getrokken tot 1.500. “Daarnaast openen we de poorten pas om 13.00 uur. Door dit te doen hopen we de dagtoeristen voorlopig te temperen om naar het domein af te zakken”, zegt Vandersnickt. “Op die manier hopen we ook iets meer mensen van de streek van dienst te zijn en meer plaats voor hen te voorzien", klinkt het.

De provincie zal ook extra veiligheidsmensen inzetten om alles in goede banen te leiden en strikt toe te zien op het naleven van de coronarichtlijnen. “Als het domein vol zit gaat de poort onherroepelijk dicht", klinkt het. De gemeente raadt ook aan om voor vertrek zeker de website van de Nieuwdonk te bekijken en of de Facebookpagina of Twitterpagina van de provincie.

Morgen is er ook nog een laatste overleg tussen de gemeente en de provincie. “Ook de politie zal hierbij aanwezig zijn om de puntjes op de i te zetten en goede afspraken te maken. We zijn blij dat het domein weer open kan na de sluiting", besluit Vandersnickt.