Negen nieuwe besmettingen in wzc Ter Meere: volledige woonzorgcentrum wordt getest Koen Baten

17 september 2020

12u50 9 Berlare Geen goed nieuws voor woonzorgcentrum Ter Meere in Overmere. Eerder deze week werd een positieve coronatest werd vastgesteld op de afdeling Rietveld. De hele afdeling werd ook getest. Daaruit blijkt dat er nog negen nieuwe besmettingen zijn bijgekomen. Het gaat om vijf bewoners en vier medewerkers die besmet zijn.

De afdeling ging na de vaststelling volledig in quarantaine, maar nu ook de andere resultaten bekend zijn is er tot maandag alvast geen bezoek meer toegelaten in het woonzorgcentrum. Om volledige zekerheid te krijgen over het aantal besmettingen zal nu het hele woonzorgcentrum getest worden, zowel de inwoners als de medewerkers. Op deze manier wil het woonzorgcentrum een volledig beeld van de situatie krijgen.

Indien nodig zullen er nog extra maatregelen genomen worden. Voorlopig blijft het enkel op het afsluiten van het bezoek. Het woonzorgcentrum had bij de eerste golf geen enkele besmetting en kon zes maanden coronavrij blijven. Nu worden ze helaas wel getroffen en hebben ze meteen meerdere besmettingen.