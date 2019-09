Negen gemeenten starten samen Dijk92 op, om cultureel sterker te staan in de regio Koen Baten

11 september 2019

10u00 16 Berlare In ‘Het land van Dendermonde’ hebben negen gemeenten hun krachten gebundeld op het vlak van cultuur. De bestaande initiatieven Cultuurdijk, Leesdijk en Erfgoedcel Land van Dendermonde gaan vanaf nu samen verder onder de naam Dijk92. Het doel? Een meer relevante werking uitbouwen die een belangrijke rol zal spelen bij de uitdagingen waar de gemeenten op cultureel vlak voor staan.

De gemeenten die deelnemen aan het nieuwe project zijn Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wichelen, Zele en Wetteren. Al sinds 2004 kent de streek hier een sterke samenwerking op vlak van cultuur. Het Land van Dendermonde zette zich sindsdien al in voor het materieel en immaterieel erfgoed in de regio, en dit willen ze nog verder uitbreiden samen. “Het idee begon te rijpen om de drie bestaande samenwerkingsverbanden te bundelen in een nieuwe overkoepelende intergemeentelijke verenging en zo een nog sterker verhaal te kunnen neerzetten”, Vertelt Robbe De Wilde uit Wetteren. “Wat goed is, willen we uiteraard behouden en zullen we verder zetten, maar daarnaast willen we een meer relevante werking uitbouwen.”

Om deze werking te finaliseren en concrete plannen te maken voor de toekomst werd een cultuurnota uitgewerkt met een nieuwe visie, missie en doelstellingen. “We willen met Dijk92 een regisseursrol op ons nemen. Hiervoor zullen we de vinger aan de pols moeten houden in de negen gemeenten om te weten wat er leeft bij de bewoners”, zegt De Witte. “Verder willen we ook aanknopen met niet-culturele actoren en deze stimuleren. Als laatste willen we ook voldoende netwerken en communiceren met elkaar, om elkaar te kunnen verbeteren waar mogelijk.”

De nieuwe organisatie zal de volgende maanden ook een subsidiedossier indienen om een Vlaamse erkenning te verkrijgen en subsidies te ontvangen van 2020 tot 2025. “Het actieplan 2020 bevat al heel wat concrete realisaties waaronder niet in het minst het in kaart brengen van alle stakeholders.”

“Dijk 92 zal een belangrijke rol gaan spelen bij de uitdagingen waar de negen gemeenten, en alle lokale actoren binnen die gemeente, op het vlak van cultuur voor staan. Voor mij persoonlijk is de allerbelangrijkste stap de drempel voor cultuurparticipatie verlagen. Maar ik ben ervan overtuigd dat we met deze nieuwe start een goeie basis hebben om daar aan te werken”, besluit De Wilde.