Nazomer lokt 500 bezoekers naar Nieuwdonk, maar zwemmen mag niet meer Koen Baten

16 september 2020

17u24 0 Berlare De mooie nazomerse tempertaruren lokten enkele honderden bezoekers naar het domein Nieuwdonk in Berlare. Geen grote overrompeling dus, maar toch nog heel wat mensen die kwamen genieten van de zon. Helaas was zwemmen niet meer toegelaten op het domein omdat er geen redders meer aanwezig zijn, waardoor sommige bezoekers meteen huiswaarts keerden.

Met temperaturen die oplopen tot bijna 30 graden is het ideaal om nog even te ontspannen aan het provinciaal domein Nieuwdonk in Berlare. Heel wat bezoekers kwamen dit ook nog doen en genoten van de zonnestralen. Er waren ongeveer 500 bezoekers aanwezig op het domein, geen grote overrompeling, en dat komt omdat de security zwemmen niet meer toe liet.

Sommige bezoekers die wilden zwemmen werden uit het water gehaald en vertrokken terug opnieuw. “Het is jammer dat het niet mag, want in deze weersomstandigheden is het ideaal", klinkt het bij een bezoeker. De reden is dat er geen redders aanwezig zijn waardoor het een te groot risico is om te zwemmen.