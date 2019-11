Nationale Strijdersbond herdenkt wapenstilstand Koen Baten

11 november 2019

12u51 0 Berlare In Overmere is deze ochtend een herdenking gehouden ter nagedachtenis van de bevrijding van 75 jaar geleden. Er werden verschillende hymnes gespeeld en een bloemenhulde gehouden.

11 november staat overal in het teken van de herdenkingen, ook in Overmere was dit het geval tijdens de herdenking van de Nationale Strijdersbond van Overmere. De Koninklijke Fanfare ‘De verenigde vrienden' luisterde de herdenking muzikaal op. Zij werden bijgestaan door de vaandeldragers die hulde brachten op verschillende locaties.

Er vond dit jaar ook een overdracht plaats van vaandeldragers. Pieter Janssens nam de vaandel over van Gustaaf De Backer. “Gustaaf zelf kon er vandaag jammer genoeg niet bij zijn wegens ziekte", klinkt het.