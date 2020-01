Nationale strijdersbond Berlare stelt samen met auteurs boek voor over crashlanding tijdens oorlog Koen Baten

20 januari 2020

16u29 0 Berlare Dirk Praet, Kristof De Geyter en Paul Van Den Hende stellen op 1 februari een nieuw boek voor over Berlare vanuit de tweede wereldoorlog. Op 17 oktober 1944 crashte een toenmalig B-17 bommenwerper vliegtuig op de Paardenweide op de grens tussen Berlare en Wichelen. “De geschiedenis van de crash, en gesprekken met de nabestaanden en familie werden in het boek gegoten", aldus Paul Van Den Hende van NSB Berlare.

Drie jaar lang hebben de auteurs aan het boek gewerkt om de geschiedenis van ‘Betsy Ross’, de naam van het vliegtuig, te kunnen vertellen. “Het was eigenlijk Marcel Janssens uit Overmere die begonnen was met alle info over deze crash te verzamelen", vertelt Paul. “Hij werd echter ongeneeslijk ziek, en gaf al zijn info daar aan mij. Ik besliste dan om zijn werk verder te zetten met twee andere auteurs en het boek uit te brengen”, klinkt het.

Het boek gaat eigenlijk gaat over de crashlanding van de Betsy Ross in Berlare. Dit gebeurde op 17 oktober 1944. Het vliegtuig was toen op weg naar Londen, maar kwam in de problemen ter hoogte van Berlare. “De piloten wisten toen niet of Berlare al bevrijd gebied was en probeerde zo ver mogelijk te vliegen", zegt Paul. “Uiteindelijk crashte hij hier neer nadat zeven van de negen bemanningsleden uit het vliegtuig gesprongen.” Het vliegtuig bleef daarna een hele tijd liggen en werd druk bezocht. Nadien werd het afgebroken in stukken en opgeladen.

Om het boek en de geschiedenis te kunnen vertellen ging men ver. “Kristof belde ‘s nachts met families in Amerika om het verhaal te horen over de inzittenden. Dit gooide ik dan in een tekst en illustraties met foto’s en plaatste het in een verhaal", zegt Dirk Praet. “Bij het boek werden ook postkaarten gemaakt en zijn originele foto’s van toen geplaatst”, klinkt het.

Naast de boekvoorstelling in CC de stroming zal er ook een unieke tentoonstelling aan verbonden worden. “Deze blijft twee dagen hier in het CC en heeft enkele unieke stukken, die nog nooit eerder gezien werden. Het gaat dan om de unieke kostuums van toen die gedragen werden", zegt Paul. “We mogen ook een generaal-vlieger verwelkomen die de tentoonstelling zal bijwonen. Hij komt ook uitleg geven over hoe alles vroeger te werk ging.”

De boekvoorstelling en de tentoonstelling vinden plaats op 1 februari in CC de stroming op het Dorp in Berlare. De tentoonstelling is ook nog op 2 februari te bewonderen. Daarna verdwijnt alles weer, dus snel zijn is de boodschap.