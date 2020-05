N-VA Berlare levert ontbijt aan leden Koen Baten

03 mei 2020

11u38 0 Berlare N-VA Berlare heeft hun lokale leden een hart onder de riem gestoken door een ontbijt aan huis te leveren. Afgelopen twee maand moest iedereen binnen blijven omwille van corona. “We willen onze leden een een feestelijke ontbijtmand bezorgen om te laten zien dat we hen niet vergeten zijn”, klinkt het.

Vergaderingen, discussies, een pint pakken, het mocht de laatste weken allemaal niet meer. Voor N-VA en de lokale politiek is menselijk contact erg belangrijk, vandaar dat ze hun leden willen bedanken. “Vanaf morgen zetten we terug de eerste stappen richting een normale werking. Het is voor iedereen lastig geweest en daarom geven wij dit signaal", klinkt het. “Wij hopen natuurlijk ook dat zoveel mogelijk mensen in Berlare gezond mogen blijven en dat alles snel weer het oude wordt", klinkt het.