Muziek en dessert voor bewoners rusthuis Ter Meere Nele Dooms

08 mei 2020

16u15 11 Berlare De bewoners van woonzorgcentrum Ter Meere in Overmere werden vrijdag getrakteerd op een portie muziek en dessert. Dat hadden ze te danken aan de zoon van één van de bewoners, Kenneth Blancquaert.

Normaal gezien zou Kenneth Blancquaert horecazaak Bistro B opstarten in deze periode, maar de coronacrisis stak stokken in de wielen. Ook het muzikale optreden dat Blancquaert daarvoor voorzien had, werd afgeblazen. “Maar de artiest Chris Corn werd wel bereid gevonden om in de plaats een concert te geven voor de bewoners van Ter Meere”, zegt Blancquaert. “De artiest werkt zelf ook in de zorg en beseft daardoor hoe groot de nood bij de bewoners is voor wat afleiding en plezier.”

Vrijdagnamiddag werd niet alleen de muziek gesmaakt, maar ook een lekker dessert. Blancquaert had voor alle bewoners 180 dessertjes klaargemaakt om uit te delen. Het zorgde ervoor dat bewoners en personeel konden genieten van een feestelijke, zonnige namiddag.