Motorrijder (66) overleden na crash vlak voor stamcafé Koen Baten

25 juli 2019

17u27 112 Berlare Op de Donklaan in Berlare is de 66-jarige motorrijder Jean V. donderdagnamiddag om het leven gekomen na een verkeersongeval. De man, afkomstig uit Overmere, reed met zijn motor in de richting van Overmere toen hij in aanrijding kwam met een wagen die de straat op wilde rijden. Na de aanrijding kwam hij op het terras van een café terecht, waar hij overleed.

Het ongeval gebeurde omstreeks 15.30 ter hoogte van Café Den Zoeten Inval, vroeger bekend als het Pallieterken. De 66-jarige Jean reed in de richting van Overmere, toen een Opel Corsa plots een manoeuvre uitvoerde. De motard probeerde nog te remmen en het voertuig te ontwijken, maar kon een aanrijding niet meer vermijden. Hij raakte de voorbumper, verloor de controle over het stuur en ramde het terras van het café. Het ging om een bijzonder kleine aanrijding, maar wel één met dramatische gevolgen voor de motard. Volgens de eerste vaststellingen zou de motorrijder ook niet te hard gereden hebben.

Verschillende panelen en enkele tafels en stoelen werden verplaatst door het ongeval. De motorrijder viel op de grond en kon niet meer rechtop staan. Hij leefde nog vlak na het ongeval. Onmiddellijk kwamen enkele omstaanders hulp bieden aan de man. “Ik nam meteen parasol en plaatste deze over het slachtoffer”, zegt een getuige, die recht over het café woont. “De man was nog bij bewustzijn, maar was wel heel erg verward.”

Geen onbekende in café

De toestand van de man ging daarna snel achteruit. De hulpdiensten werden verwittigd en probeerden de zestiger ter plaatse nog te reanimeren, maar deze poging mislukte. Of hij overleed aan de gevolgen van het ongeval of dat hij vlak voor het ongeval iets kreeg, is nog onduidelijk. De brandweer plaatste een tent over het slachtoffer.

Jean was geen onbekende voor het café, dat recent open ging onder de nieuwe naam. “Hij kwam hier vroeger regelmatig eens iets drinken”, klinkt het bij de uitbaters. “Hij was een heel vriendelijk man, en woonde hier wat verder in Overmere. Hij zat hier zeker niet dagelijks, maar stopte frequent voor zijn pint te drinken op het terras.” Erg spraakzaam was de man niet, maar iedereen begroette hem wel altijd. “Hij was hier zeer goed gekend, ook in de weide omgeving, het is jammer wat er gebeurd is.” Volgens de andere klanten in het café was de man niet getrouwd.

Door het ongeval was de rijbaan afgesloten ter hoogte van de Brielstraat. Het verkeer moest er plaatselijk rondrijden. Alleen het verkeer richting Berlare kon nog langsrijden. Het parket stuurde een deskundige ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.