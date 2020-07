Mondmaskerplicht rond Donkmeer en provinciaal domein Nieuwdonk: “Alle kermissen geannuleerd” Koen Baten

24 juli 2020

15u58 7 Berlare De gemeente Berlare heeft na de beslissingen van de veiligheidsraad extra maatregelen genomen om de veiligheid van de inwoners te garanderen. Ze richten onder meer een mondmaskerzone in rond het Donkmeer en het provinciaal domein Nieuwdonk. “Ook alle drie de kermissen in Overmere, Uitbergen en Berlare worden geannuleerd", zegt burgemeester Katja Gabriëls.

Het college van burgemeester en schepenen nam vrijdag deze beslissing in de strijd tegen de heropflakkering van het coronavirus in ons land. De cijfers in de gemeente zijn voorlopig nog altijd heel goed, en dat hopen ze ook zo te houden. “De mondmaskerzone wordt overal ingericht en dus ook bij ons. De zone zal aangeduid worden voor al onze bewoners en bezoekers, zodat ze weten wanneer ze het masker moeten opzetten", zegt Gabriëls.

Daarnaast worden ook de kermissen in de gemeente en deelgemeenten afgeschaft. “De voorwaarden en de verplichtingen om dit op een gezonde en veilige manier te kunnen organiseren blijken jammer genoeg onhaalbaar", klinkt het.

Ook later op het jaar in september worden al enkele evenementen geschrapt door de gemeente. Het gaat dan onder meer over het Food Truck Festival op 11, 12 en 13 september, maar ook de cultuurstart op 19 september en De Vertellingen van TV Oost op 17 september worden geannuleerd. “We willen aan iedereen vragen om al de maatregelen te blijven volgen in het belang van de gezondheid. De politie zal ook controleren om zeker te zijn dat alle regels gevolgd worden", besluit Gabriëls.