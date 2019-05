Memorial Fred De Bruyne dit jaar op maandag in plaats van woensdag Koen Baten

22 mei 2019

11u52 0 Berlare De Memorial Fred De Bruyne zal dit jaar niet op woensdag gereden worden, maar wel op maandag tijdens de septemberkermis. Deze loopt van zaterdag 21 tot en met woensdag 25 september. De sportieve hoogdag in Berlare lokt elk jaar duizenden wielerliefhebbers. “We hebben voor een andere datum moeten kiezen omdat er een andere wedstrijd samen viel met de onze”, vertelt voorzitter Willy De Backer van het wielercomité Berlare.

Het wielercomité werd pas vorige week ingelicht over de beslissing dat de Memorial niet op woensdag kon doorgaan. “Onze wedstrijd valt samen met de wedstrijd in Lichtervelde, die ook op de internationale kalender staat. Daarom kregen wij geen toestemming om onze wedstrijd op woensdag te organiseren”, vertelt Willy De Backer, voorzitter van wielercomité Berlare. “Toen we het nieuws vernamen hebben we meteen spoedoverleg gepleegd met het gemeentebestuur en de politie en beslist om de wedstrijd te verplaatsen.”

De wedstrijd zal nu doorgaan op maandag 23 september. De wedstrijd voor de vrouwen die dan op het programma stond, zal verplaatst worden naar woensdag, daarvoor is er geen probleem. Door de kalenderwissel kan de organisatie ook met goed nieuws naar buiten komen. “Onze lokale helden Oliver en Lawrence Naesen zullen nu wel aan de start kunnen staan van deze wedstrijd”, klinkt het. “Hier zijn we zeer tevreden mee.” De broers stonden in het verleden al meermaals aan de start in Berlare. De scholen hebben beslist om die dag hun kinderen op maandagnamiddag vrijaf te geven zodat ze naar de wielerwedstrijd kunnen gaan kijken.