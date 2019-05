Meer voorkeursstemmen dan in 2014 voor Katja Gabriëls en zitje in parlement: “Toch een dubbel gevoel” Koen Baten

27 mei 2019

09u48 2 Berlare Katja Gabriëls (Open VLD) heeft vanop de tweede plaats voor de Kamer 12.990 voorkeursstemmen verzameld achter haar naam. Hiermee doet ze beter dan in 2014, waar ze 9.833 stemmen behaalde als eerste opvolger. “Mijn persoonlijk resultaat is zeker niet slecht, maar dat Vlaams Belang in Berlare de grootste partij werd, geeft toch een dubbel gevoel", aldus Gabriëls.

Met 12.990 stemmen achter haar naam heeft katja Gabriëls voldoende stemmen verzameld om de komende vijf jaar opnieuw in de kamer te zetelen. “Op de lijst had ik een zeer mooie tweede plaats gekregen, wat mij toch vertrouwen gaf. Ik ben blij met dit persoonlijke resultaat en dat ik nog vijf jaar mag verder doen in de kamer”, zegt Gabriëls. “De partij heeft over het algemeen relatief goed stand gehouden, maar het was toch even slikken bij het resultaat van Vlaams Belang.”

Ook in Berlare zelf scoorde Vlaams Belang goed. “We zien dat ze hier ook de grootste partij zijn geworden. Het is natuurlijk anders als bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar het is toch iets dat je moet meenemen. Ik had niet verwacht dat ze hier ook zo groot zouden worden”, klinkt het.