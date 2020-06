Meer dan 700 bezoekers op Nieuwdonk, merendeel respecteert regels Koen Baten

24 juni 2020

17u14 2 Berlare Op het recreatiedomein Nieuwdonk in Berlare zijn er vandaag meer dan 700 bezoekers aanwezig door het goede weer. Zwemmen is er echter nog niet toegelaten voor 1 juli, dus wordt alles nauwlettend in de gaten gehouden. De meeste bezoekers hielden het bij pootje baden, wie toch ging zwemmen, werd uit het water gehaald.

De nodige voorzieningen zijn getroffen op het provinciaal domein Nieuwdonk. Er waren parasols aanwezig en het aantal bezoekers op het strand werd nauwlettend opgevolgd dat het niet te druk werd. Voor velen was de drang groot om te zwemmen, maar ze hielden het toch vooral bij pootje baden en genieten van de verfrissing. Er was controle aanwezig en er werd ingegrepen wanneer het nodig was, maar alles verliep rustig.