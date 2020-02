Massale belangstelling voor boek over neergestort vliegtuig in Paardenweide Koen Baten

17u07 3 Berlare In CC de stroming in Berlare werd afgelopen weekend het boek van het neergestorte vliegtuig ‘Betsy Ross' voorgesteld. Het vliegtuig stortte vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog neer in de Paardenweide in Berlare op de grens met Wichelen. Drie personen werkten samen drie jaar lang aan het boek en zijn trots op het verhaal.

Het boek vertelt het verhaal van de familie van de inzittenden en de piloten. Het boek werd gemaakt door de Nationale strijdersbond van Berlare in samenwerking met twee andere auteurs. Jarenlang werd er aan gewerkt om het verhaal zo precies mogelijk voor te stellen.

Tegelijk liep er ook een tentoonstelling met uniek materiaal van uit de wereldoorlog die in de vliegtuigen zat en was er ook een generaal die uitleg kwam geven over hoe het vroeger allemaal werkte. De voorstelling kon rekenen op een grote belangstelling.