Marcel en Monique vieren diamanten jubileum Koen Baten

17 januari 2020

16u15 0 Berlare Marcel De Gelder en Monique van De Vyver hebben in Overmere hun diamanten jubileum gevierd in het bijzijn van hun familieleden.

Marcel is zijn hele leven veehandelaar geweest in Berlare. Zijn vrouw Monique was huisvrouw en hielp ook mee in het bedrijf van haar man. Ze hebben twee kinderen die ook meehielpen. Ze Hebben ook intussen al kleinkinderen. Iedereen was aanwezig op het jubileum. Ook de gemeente stuurde een delegatie naar het feest en deed een hulde aan het koppel.