Man laat zich vangen door vrouw uit buitenland en stort 10.000 euro op haar rekening Koen Baten

17 februari 2020

14u34 11 Berlare De politiezone Berlare/Zele kreeg afgelopen weekend een melding binnen van een man uit hun zone die 10.000 euro armer was geworden nadat hij zich had laten oplichten door een vrouw uit het buitenland.

De politie bevestigt de feiten, maar wil niet veel informatie kwijt over waar de feiten plaatsvonden. Een vrouw uit het buitenland overtuigde de man meer dan 10.000 euro naar zijn rekening over te schrijven. De man ging hier op in, maar was daarna het geld kwijt en had ook geen contact meer met de vrouw. Hij deed een aangifte van de emotionele fraude bij de politie.

De politiezone roept op om voorzichtig te zijn met fraudeurs en mensen die je geld vragen.