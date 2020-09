Maître Pur Boeuf uit Berlare stoot door naar finale van beste maître van België

Koen Baten

08 september 2020

15u39 14 Berlare Esrä Cayir uit Dendermonde en werkzaam bij vleesrestaurant Pur Boeuf in Berlare stoot door naar de finale van ‘Beste maître van België’. Als enige vrouw en bij haar eerste deelname strijdt ze op 5 oktober samen met drie andere finalisten voor de titel.

De 27-jarige vrouw werkt intussen al vijf jaar voor het restaurant in Berlare. Vorige maand werd al bekend dat ze bij de laatste zes kandidaten hoorde in België en dat ze naar de halve finale mocht in augustus. Ze haalde ook de halve finale vlot en stoot nu door naar de finale op 5 oktober 2020. “De ervaring die ik tot nu toe al heb opgedaan is fantastisch, maar ik hoop natuurlijk ook te kunnen winnen", zegt de vrouw.

Ook als enige vrouw is het voor zeer fijn om deze ervaring te kunnen doen. Ze hoopt zich door deze wedstrijd nog meer te verbeteren en zich nog meer in te zetten voor Pur Boeuf, waar ze nu werkt.