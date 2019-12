Maïte (9) ontwerpt kerstkaartje... dat binnenkort in de bus van Merkel en co valt Koen Baten

19 december 2019

10u16 1 Berlare Een tekening met de Belgische vlag, het Atomium en dansende kindjes rond het monument die in de drie landstalen ‘hallo’ zeggen, meer was er niet nodig voor de huidige premier van België om de tekening van Maïte Van Hecke uit Berlare op haar kerstkaartjes te laten drukken en deze te verzenden naar heel de wereld. Het meisje kreeg deze boodschap zelf te horen op het kabinet van de premier. “Ik wist eerst niet wat we daar deden en wie het was", zegt Maïte.

De bal kwam aan het rollen toen de premier een oproep deed om tekeningen te maken met als thema ‘daarom hou ik van België’. De leerlingen van het vierde leerjaar uit de GO basisschool Ten Berge maakten meteen tekeningen, net als Maïte. “Een klasgenoot van mij haar mama werkt voor de eerste minister. Zij had ook een tekening gemaakt en daarom besloten we om allemaal een tekening te maken", aldus Maïte.

De tekeningen werden daarna opgestuurd naar Brussel en daar werd de tekening van het meisje uitgekozen om op de kerstkaarten te zetten dit jaar. Deze kaarten zullen naar alle wereldleiders gestuurd worden. Als extra verrassing werd het meisje uit Berlare dinsdag uitgenodigd in Brussel naar de Wetstraat om persoonlijk op de hoogte gebracht te worden door de premier over het nieuws. Haar ouders trokken samen dinsdag met haar naar Brussel. “Toen ik daar toe kwam zag ik mijn tekening liggen en wist ik eerst niet wat er aan de hand was", klinkt het. “Nadien kreeg ik te horen dat zij de premier was en dat mijn tekening er als leukste was uitgekomen en dat ze speciale kerstkaartjes ging laten maken met mijn tekening.”

Maïte was door het nieuws helemaal overdonderd maar wel blij verrast. “Ik vond het ontzettend spannend om naar daar te gaan. Ze toonde ook heel veel interesse en vroeg me wat ik deed op school en wat mijn hobby’s waren. Ze vertelde ook zelf over haar eigen kinderen.” Maïte haar tekening werd uitgekozen omdat er zoveel vermeldingen van België aanwezig waren.

Haar ouders zijn bijzonder trots op hun dochter en vinden het een hele eer. “Wij krijgen vrijdag normaal het eerste kaartje toegestuurd met mijn tekening op. Ik ben heel erg blij en het is een ontmoeting die ik voor de rest van mijn leven zal herinneren", zegt Maïte.

Ook de school is erg blij met de erkenning voor een van hun studenten. “Wij zijn zeer trots dat een van onze leerlingen dit heeft kunnen realiseren", zegt Katrien De Moerloose. “Haar tekening straalt de waarden uit die wij hier nastreven op school en dat is leuk om te zien", klinkt het. De hele klas kreeg trouwens een cadeautje van de premier omdat ze zo massaal hebben deelgenomen aan de tekenwedstrijd.