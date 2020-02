Ludieke voorstelling moet je helpen omgaan met stress Koen Baten

06 februari 2020

14u29 1 Berlare Mieke en Niki, twee vrouwen uit Zele, komen op 13 februari naar Berlare met hun voorstelling ‘Stressless’. Beide dames trokken al doorheen heel Vlaanderen naar verschillende bedrijven om hun show te brengen en doen dat nu voor het eerst ook voor een ‘gewoon’ publiek. “We geven op een leuke speelse manier tips om om te gaan met stress”, klinkt het.

Al heel wat jaren toeren Niki en Mieke Vlaanderen rond met hun show. “Het is ooit begonnen op vraag van Partena ziekenfonds. Zij contacteerden ons om een show in elkaar te steken die werknemers helpt omgaan met stress”, vertelt Niki. Zo werd de show ‘Stressless’ geboren. “Het is vooral een educatieve voorstelling die we brengen voor mensen die stress hebben”, klinkt het.

“Het is leuk dat we het nu eens voor een gewoon publiek kunnen doen in plaats van voor bedrijven. We hopen hier natuurlijk heel wat mensen mee te bereiken. Op een komische manier geven we tien tips hoe om te gaan met stress”, klinkt het. De voorstelling gaat door in CC De Stroming op het Dorp in Berlare en start om 20 uur. Tickets reserveren doe je via webshopberlare.recreatex.be/Tickets/Overview.