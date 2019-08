Lokale handelaars slaan handen in elkaar en maken samen stand op foodtruckfestival Koen Baten

07 augustus 2019

11u40 0 Berlare Dit weekend vind er op het Kapelleplein in Berlare voor de tweede keer op rij een foodtruckfestival plaats. Dit jaar springen ook enkele handelaars samen op de kar en richten ze een grote stand op met verschillende gerechten en lokale streekproducten. “Het is leuk om samen te werken aan een mooi initiatief", zegt Geert Van Der Bruggen van de Lijsterbes en een van de handelaars die mee doet.

Sven Bogaerts van restaurant Elvira, David De Coster van Berloumi, Frederik Favere van de Smaakboetiek, Jeff Hanselaer van Pur Boeuf en Geert Van Der Bruggen zijn de lokale handelaars die deelnemen aan het initiatief. “Er zijn enkele vergaderingen geweest en wij hebben besloten om mee op de kar te springen", zegt Frederik. “Wij hebben besloten om samen te werken met lokale producten en leuke gerechten te creëren", klinkt het. Voor deze gerechten gebruiken ze onder meer Paling uit het Donkmeer, met steun van Palinghandel Borremans. Ook Berloumi-kaas, winnaar van de Oost-Vlaamse onderneming dit jaar, neemt deel met de streekgerechten.

“We wilden deze mooie kans om samen te werken niet laten passeren. We hebben regelmatig samen gezeten en enkele leuke gerechten bedacht die we dit weekend zullen serveren. We willen met onze lokale producten sterk uit de hoek komen en ze in de verf zetten en samen elkaar versterken", klinkt het. De initiatiefnemers hopen dat ze dit volgend jaar kunnen doortrekken en meer handelaars op de kar kunnen krijgen. “Ook de gemeente steunt ons hier in en dat doet deugd”, besluit Frederik.