Lokale artiesten tonen werken over hun geliefde Donkmeer Koen Baten

28 augustus 2020

14u48 2 Berlare In de onthaalpoort aan het Donkmeer in Berlare kan je vanaf nu terecht voor een expo van lokale kunstenaars over het Donkmeer. Het schitterende meer vormt al sinds vele jaren de bron voor menig inspiratie van de kunstenaar. De lokale artiesten mogen nu zelf hun werken laten zien die ze maakten over dit fantastische meer.

Maar liefst twaalf lokale artiesten brachten de Donk in beeld op verschillende manieren. Dit aan de hand van foto’s, aquarel, olieverf en zelfs een maquette. In totaal werden er 28 werken gemaakt en deze worden nu getoond in de onthaalpoort aan het Donkmeer. “Het zijn bijzonder uiteenlopende werken die een mooie diversiteit van de kunstenaars tonen”, klinkt het.

De expo loopt nog tot 30 november. De ingang is langs het Alfred Nelenpad. Je kan in september langsgaan van maandag tot en met zondag van 10 uur tot 17 uur. Vanaf november kan je enkel in het weekend nog langsgaan van 13.30 tot 17 uur. De toegang is gratis.