Lenteconcert uitgesteld naar september door coronavirus Koen Baten

08 april 2020

10u36 0 Berlare Het jaarlijkse lenteconcert van muziekvereniging 't Meziek Berlare 2004 is afgelast. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het coronavirus en de genomen maatregelen die er getroffen zijn. Het concert gaat nu door op 26 september in CC de stroming.

Het concert, dat de titel Brexit kreeg, ging normaal doorgaan op 26 april in Berlare. Het was de bedoeling dat het een koffieconcert zou worden volledig gewijd aan de Brexit, maar in de huidige omstandigheden is dit niet mogelijk natuurijk. “Wij betreuren uiteraard allemaal dat het concert moet uitgesteld worden, maar dit is hoogst noodzakelijk in deze tijden", zegt voorzitter Stijn Vanden Abbeele. “We hebben nu echter meer tijd en zullen een knalprestatie geven tijdens de kermis op 26 september. We zien iedereen dan graag terug", klinkt het.