Leerlingen Ten Berge zingen en luiden de bel voor beter onderwijs Koen Baten

04 oktober 2019

16u10 0 Berlare De leerlingen van basisschool Ten Berge in Berlare hebben vanmiddag na schooltijd gezongen en aan de bel getrokken voor een beter onderwijs voor iedereen. Ze deden dit naar aanleiding van ‘Saved by the bell’, een dag die in het teken staat voor goed en kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen.

Saved by the bell is een symbolische actie in scholen waarbij ze oproepen voor kwalitatief onderwijs. In sommige gevallen is er armoede en gebrek aan infrastructuur, en dat zou niet mogen. Op deze dag houden verschillende scholen daarom een actie om op te roepen voor goed onderwijs voor iedereen.

In Ten Berge leerden de leerlingen tijdens de muziekles een liedje aangeleerd. Rond 15.00 uur verzamelden de leerlingen op de speelplaats. Ze mochten ook van thuis uit een bel meenemen, of een fluitje om lawaai te maken tijdens het liedje. Dit zorgde voor een ritmisch belconcert.