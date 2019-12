Leerlingen maken pudding voor Warmste Week Koen Baten

11u33 4 Berlare De leerlingen van basisschool de Duizendpoot in Berlare hebben maandag heel wat vanille- en chocoladepudding voor het goede doel gemaakt. De school maakte vorig jaar ook al wafeltjes voor Think Pink, toen een oma van één van de leerlingen met borstkanker te maken kreeg. “We wilden dit graag opnieuw doen voor een ander goed doel”, klinkt het.

Dit jaar werd er als goede doel gekozen voor een weeshuis Kebene, in Afrika. De leerlingen begonnen maandagochtend met het maken van de pudding en zullen deze dinsdag verkopen voor dit goede doel. “Dit jaar kozen we voor deze actie en het weeshuis daar omdat een leerkracht tijdens de zomervakantie naar daar reist", zegt Arno Buyle. “Zij doet daar verschillende verwezenlijkingen om de kinderen daar te helpen en wij wilden graag deze actie steunen zodat zij in de toekomst nog meer kan investeren.”