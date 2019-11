Leden Vief Berlare ontvangen voor zestigste verjaardag Koen Baten

19 november 2019

16u17 1 Berlare In het gemeentehuis van Berlare zijn ongeveer 70 leden ontvangen van Vief Berlare. Het is een liberale seniorenorganisatie die al zestig jaar bestaat. Het gemeentebestuur organiseerde op het gemeentehuis een receptie voor alle leden.

De vereniging is in Berlare actief op diverse gebieden. Ze organiseren uitstappen, filmvoorstellingen, voordrachten, enzovoort. Het ledenaantal groeit ieder jaar en dat komt door het bestuur en hun inzet. Na de receptie in het gemeentehuis, waar ook een nationale delegatie van Vief aanwezig was werd er een feestmaaltijd georganiseerd in TC Chiwawa. Daar werd over vroeger gepraat en uitgekeken naar het nieuwe werkjaar.