Laurens (28) en Nina (24) kondigen verloving voor alle vrienden aan tijdens ‘Ronde voor Corona' Koen Baten

05 april 2020

14u30 0 Berlare Laurens Scheerlinck (28) en Nina Ediers (24) uit Berlare zijn sinds begin maart verloofd met elkaar. Het koppel is al drie jaar samen en woont sinds kort ook samen in Berlare. De verloving kwam er kort voor de maatregelen waarbij ze niet meer uit hun kot mochten komen, waardoor nog niet alle vrienden op de hoogte zijn van hun verloving. “We zagen deze actie op het nieuws en het leek ons meteen een originele manier om het zo met iedereen te delen", aldus het koppel.

Laurens en Nina zijn allebei overduidelijk in de wolken met hun verloving. Een maand geleden vroeg Laurens zijn vriendin ten huwelijk in Etretat in Frankrijk. “Aan de bekende kapel die daar stond, dat leek me de ideale moment om haar ten huwelijk te vragen, na een emotioneel moment dat we daar samen hadden", vertelt Laurens. De aanzoek was goed gepland door Laurens, hij was er een half jaar mee bezig om alles goed geregeld te hebben.

Het koppel deelde daarna natuurlijk het goede nieuws met hun ouders en hun beste vrienden. “Dat moesten we natuurlijk direct met hen delen, dat konden we niet verzwijgen", klinkt het. “In maart hadden we echter nog heel wat afspraken met andere vrienden om hen ook het goede nieuws te melden, maar dan kwam er plots de quarantaine waardoor al deze afspraken niet meer konden doorgaan.” Heel wat vrienden weten dus nu nog niets van hun verloving, waardoor het koppel besloot om het over een andere boeg te gooien.

Ze zagen de actie van de drone tijdens het VTM-nieuws en begonnen meteen luidop te denken dat dit misschien wel een unieke manier was om hun verloving te delen. “Toen we dan hoorden over de ‘Ronde voor Corona' met de helikopter hebben we het idee effectief uitgewerkt en wilden we onze vrienden het goede nieuws op deze manier vermelden.”

Het koppel maakte een spandoek met de boodschap op ‘She said yes’. Deze hebben ze in hun tuin gelegd om te laten zien aan de helikopter. “Langs de ene kant is het bijzonder leuk en uniek om het op deze manier te doen, maar het blijft ook raar om het niet in levende lijve te kunnen vertellen. Wij zijn bijzonder gelukkig nu natuurlijk en dat maakt het raar dat we dit niet live kunnen vertellen tegen de personen die ons dierbaar zijn", aldus Nina en Laurens.

“We willen het nu vooral op een grappige en leuke manier brengen, en daar zijn we denk ik wel in geslaagd", lachen ze. Wanneer Laurens en Nina gaan trouwen dat weten ze nog niet exact. “We hebben alleszins nog veel tijd want voorlopig mogen we toch niet uit ons kot komen", klinkt het.