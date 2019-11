Laatste steen van ruwbouw geplaatst: Rugbyclub BrigandZE hoopt in mei eerste wedstrijd op eigen terrein te kunnen spelen Koen Baten

02 november 2019

10u32 0 Berlare Het gaat snel met de nieuwbouw van rugbyclub BrigandZE uit Berlare. Elf jaar geleden werd de club opgericht, maar een eigen lokaal en veld hadden ze al die jaren nog niet. Daar moest verandering in komen, en die kwam er ook. De ruwbouw is intussen bijna voltooid. “Als alles meevalt kunnen we in mei hier misschien onze eerste wedstrijd spelen en het seizoen afsluiten", zegt voorzitter Wouter Withofs.

Na 11 jaar was het meer dan tijd voor de club om een eigen stek te hebben en een veld. Die krijgen ze nu aan het voetbalveld van Overmere. “Jarenlang hadden wij een locatie die eigenlijk niet honderd procent geschikt was om rugby op te spelen, maar ze hebben het telkens een beetje door de vingers gezien", zegt Withofs. “Deze nieuwe kantine en velden voldoen wel aan alle vereisten en dus kunnen we onze club nog beter ontwikkelen in de toekomst. We gaan nu voor een volwaardig terrein en een prachtig gebouw.”

In het gebouw zullen kleedkamers voorzien worden voor de club en de bezoekers. Er zal ook een grote kantine voorzien worden, met een buitenterras op de bovenste verdieping. Drie weken geleden werd er aan de ruwbouw begonnen, en nu is de laatste steen gelegd. “Het ging bijzonder snel, wat wij natuurlijk alleen maar kunnen toejuichen. We zijn nu al heel blij met het resultaat en kunnen niet meer wachten tot het vervolg", klinkt het.

Het nieuwe gebouw zal ook energiezuinig zijn en er zullen maatregelen getroffen worden. “We voorzien uiteraard de nodige isolatie, maar zullen ook met zonnepanelen werken en hebben een waterput geïnstalleerd om het veld te besproeien.” Het gebouw is een grote stap vooruit. Voor de nieuwbouw krijgen ze ook steun van de gemeente. “We hebben een renteloze lening gekregen van 200.000 euro van de gemeente, de rest betalen we via sponsoring en eigen inbreng”, zegt Wouter. “Het hele gebouw zou ongeveer 350.000 euro kosten, en daar willen we toch niet te veel van afwijken", klinkt het.

De club telt vandaag 41 mannen en 28 vrouwen, maar met de nieuwbouw hopen ze toch te kunnen groeien en uit te breiden. Wanneer de nieuwe clubhouse er staat denken ze zelf om met jongeren ook te starten. “We zouden dit willen doen met U6 en U12. Hiervoor zullen we in de toekomst zeker nog reclame maken en ook de jongeren de kans geven om kennis te maken met de sport. Ze hoeven zeker nog geen ervaring te hebben met rugby", klinkt het. “Wij willen tot slot ook nog alle sponsors bedanken en zijn klaar voor de nieuwe start hier in Overmere", besluit Wouter.