La Doce Overmer breidt aanbod voor vrouwen verder uit: Zaalvoetbalclub biedt trainingen aan voor meisjes tussen 10 en 16 jaar Koen Baten

11 september 2019

10u18 2 Berlare Zaalvoetbalclub La Doce Overmere start met een nieuw aanbod trainingen voor meisjes tussen 10 en 16 jaar. Iedereen is welkom, ervaring of niet. “We willen hiermee de toekomst van onze damesploeg verder uitbouwen”, aldus trainer Gert Van der Goten.

“Na de deelname van de Red Flames aan het EK futsal in 2018 en de oprichting van onze eigen damesploeg willen we ook hier nu verder op inzetten”, klinkt het. “Het zaalvoetbal voor dames zal verder uitgebouwd worden.” De trainingen worden gegeven door gediplomeerde trainers in de club. Via de Facebookpagina van de club kan je inschrijven. De eerste trainingen gaan door op 20 september van 20 tot 21 uur in de sporthal van Overmere. “We zorgen voor een hoge funfactor in de zaal en hopen dat we heel wat geïnteresseerden mogen verwelkomen”, zegt voorzitter Steven D’haese.