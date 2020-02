KSA Berlare houdt 17de editie van Nacht van de Film Koen Baten

04 februari 2020

14u56 6 Berlare De KSA Berlare houdt dit jaar opnieuw een Nacht van de Film. Het is al de zeventiende editie en is enorm bekend in Berlare en omstreken. “We behouden opnieuw het vaste concept en tonen in twee zalen een hele nacht films voor iedereen wat wils", zegt Benjamin De Winter van de KSA.

De filmnacht is nog steeds een groot succes ondanks dat het voor hen elk jaar moeilijker wordt om te organiseren. “In tijden zoals Netflix en andere kanalen is het een pak moeilijker, maar het is toch nog altijd een succes en veel leuker om bij ons in groep naar de film te komen kijken dan thuis", oppert Benjamin.

De films starten dit jaar al om 13 uur voor de allerkleinsten in de eerste zaal. Daar zal onder meer Toy Story 4, The Lion King, Hoe tem je een draak 3 en nog enkele andere films getoond worden. Om 1.50 uur start de laatste film daar.

“Nieuw dit jaar is dat we ook een tweede zaal hebben met drie films om ons publiek uit te breiden en meer mogelijkheden te hebben”, klinkt het. Hier start de avond om 17.45 uur met De Premier. Nadien volgt Niet Schieten en eindigen doen ze met Girl. Er is ook een loungeruimte met randanimatie om daarna gezellig iets te drinken of om te wachten tot de film afgelopen is.

De avond gaat door in het CC De Stroming op het Dorp in Berlare. Alle info is beschikbaar via www.nachtvandefilm.be