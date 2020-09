Kortsluiting aan mazoutketel zorgt voor veel rookontwikkeling Koen Baten

12 september 2020

21u54 15 Berlare In de Kerkhofdreef bij café ‘De Dreef' in Berlare is deze avond een klein brandje ontstaan in de kelder van de zaak. Door een kortsluiting aan de mazoutketel ontstond er rookontwikkeling in de kelder. Alle aanwezige klanten konden tijdig naar buiten gebracht worden en niemand raakte gewond.

De brand ontstond rond 20.15 uur deze avond. De brandweer van Berlare en Zele kwamen snel ter plaatse maar hoefden niet te blussen. De brand was snel onder controle, maar in de kelder zelf hing er heel wat rook en CO die niet naar buiten kon.

Alle aanwezige bezoekers van het café moesten even buiten wachten alvorens ze terug naar binnen konden gaan. De ruimte werd grondig verlucht en er werden meermaals controles gedaan door de brandweer zodat er geen problemen meer waren met de zuurstof. De schade bleef relatief beperkt.