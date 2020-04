Koppel uit Berlare heeft B&B in Spanje en hoopt deze zomer gasten te mogen ontvangen: “België zegt nee, maar hier in Spanje is nog niets beslist” Koen Baten

17 april 2020

17u19 26 Berlare Philippe Van den Branden en zijn vrouw Katrien Corbeels baten in het Spaanse Andalusië hun B&B Casa Pura Vista uit. Het koppel heeft alle afspraken voorlopig afgezegd, maar hoopt in de zomer toch opnieuw gasten te kunnen ontvangen. Volgens Spanje kan het voorlopig, maar België zegt nu al nee. “Hierdoor krijgen wij heel wat vragen of de gasten nog wel kunnen langskomen, maar voorlopig is dit mogelijk dus hoeft niemand af te zeggen", vertelt Philippe vanuit Spanje.

Het koppel had in maart net hun B&B klaargemaakt voor het nieuwe seizoen en de eerste gasten waren al langs geweest toen de volledig lockdown in Spanje werd aangekondigd. Alle afspraken tot mei zijn intussen verwittigd dat ze kunnen omboeken en de mensen die geboekt hadden krijgen een voucher om later opnieuw te boeken of volgend jaar terug te komen. De uitbaters hopen nu dat ze in de zomer opnieuw volk kunnen ontvangen. Voorlopig heeft de Spaanse regering nog geen besluit genomen om de grenzen dicht te laten.

Niet vooruitlopen op feiten

In België klinkt het echter dat reizen in het buitenland en naar Spanje niet mogelijk zal zijn, en dat stuit het koppel toch wel wat tegen de borst. “Er is nog totaal niets beslist en op dit moment zou het zelf wel mogelijk zijn. Dus ik snap niet waarom ze de Vlamingen daar deze informatie geven terwijl het nog niet beslist is", klinkt het. “Toerisme is erg belangrijk voor het land en voor ons. Uiteraard gaat de gezondheid boven en begrijpen wij alle maatregelen, maar vooruitlopen op de feiten is geen goed idee", klinkt het.

Hygiëne

Alle B&B’s van de Belgen daar in die regio trekken aan hetzelfde zeel en delen een boodschap op Facebook. Ook Pura Vista deelde deze boodschap om te laten weten dat ze hopen deze zomer open te kunnen gaan. “Dit jaar was sowieso al een ramp, daarom hopen wij toch nog juli, augustus en september onze gasten te kunnen ontvangen. Dit zal hoe dan ook gebeuren met de grootste hygiëne en zorg die we maar kunnen geven”, vertelt het koppel. “Wij blijven hopen nu. Het enige dat ons kan belemmeren is een beslissing van bovenaf, die we dan ook zullen respecteren", besluit Philippe.