Koninklijke fanfare repeteert vanaf nu in vernieuwde zaal Koen Baten

24 november 2019

10u43 0 Berlare De Koninklijke Fanfare ‘De Verenigde Vrienden’ speelt sinds kort in een gloednieuwe zaal. In Juli werd er gestart met de renovatiewerken, en de ruimte is nu volledig klaar voor gebruik. De nieuwe zaal werd gisteren officieel geopend tijdens het 155ste Sint-Ceciliafeest van de fanfare. “Symbolischer kan het niet", zegt voorzitter Wim De Geest.

Bij de renovatie van het repetitielokaal werden vooral enkele muren weggenomen, zodat de ruimte groter werd. “We hebben vijftig leden die amper plaats hadden", klinkt het. “Nu er van alles een grote ruimte is gemaakt hebben we veel meer mogelijkheden.”

Naast de grotere ruimte werd er ook isolatie aangebracht en de ruimte voor een nieuwe verwarming, elektriciteit en brandbeveiliging. De kostprijs voor de hele renovatie was ongeveer 100.000 euro. De fanfare was alleszins heel tevreden met hun nieuwe gebouw. Bij de plechtige opening was ook het gemeentebestuur aanwezig samen met de aannemer.