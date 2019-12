Koninklijke fanfare reikt eretekens uit Koen Baten

03 december 2019

15u00 0 Berlare De Koninklijke fanfare ‘De Verenigde Vrienden’ uit Overmere heeft naar jaarlijkse traditie opnieuw verschillende eretekens uitgereikt. Dit keer kregen vijf leden een ereteken. De fanfare telt momenteel 68 leden.

De uitreiking gebeurde tijdens het 155ste Sint-Ceciliafeest in hun vernieuwde repetitieruimte. David Van Driessche is al twintig jaar muzikant en kreeg een teken. Herman Meganck, Joke De Gucht en Laurent van Steen zijn al 25 jaar muzikant. Jacqueline Huylebroeck is al 45 jaar lang lid van de fanfare en kreeg ook een ereteken.

Binnenkort brengt de fanfare ook een tweejaarlijks Kerstconcert samen met het Cockxkoor van Overmere. Alle info kan je vinden via www.fanfare-overmere.be