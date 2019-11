Keuken OCMW Berlare krijgt ‘Smiley’ van voedselagentschap Koen Baten

22 november 2019

14u43 0 Berlare De keuken van het rusthuis Ter Meere in Overmere heeft opnieuw een ‘Smiley' gekregen van het Agentschap voor de Voedselveiligheid. De Smiley is een kwaliteitslabel en een erkenning voor de inspanningen die geleverd worden door de keuken. “Wij kunnen al jaren goed samenwerken met Sodexo, en hopen dit nog vele jaren te doen”, zegt schepen Gunther Cooreman.

De erkenning wordt uitgedeeld op basis van hygiëne, infrastructuur van de keuken, opleiding en voedselveiligheid. Een onafhankelijk organisme beoordeelt de keuken. Er wordt in het rusthuis dagelijks gekookt voor de 120 residenten en daarnaast kan ook het personeel een maaltijd nuttigen. Bovendien worden ook een 70-tal maaltijden elke dag aan huis bezorgd bij senioren.

Lat hoog leggen

“Deze erkenning betekent dat de voedselveiligheid optimaal is , dat er minder risico’s zijn dat er iets verkeerd loopt en geeft ook vertrouwen aan de consument", klinkt het. “Wij zijn erg blij met deze erkenning. We moeten de lat hoog leggen, dit zijn we verplicht aan onze bewoners en klanten", klinkt het. De Smiley werd officieel overhandigd aan de chef-kok en het keukenteam. “We werken al jaren goed samen met Sodexo. Dat mag ook eens benadrukt worden. Dit is ook hun verdienste”, klinkt het.