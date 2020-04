Kerken houden deuren gesloten, maar YouTube-vieringen van priester Maarten blijken schot in de roos Koen Baten

07 april 2020

09u48 0 Berlare Het coronavirus houdt heel het land in de macht met tal van maatregelen. Ook voor de kerken zijn er maatregelen genomen. Zij moeten sluiten en mogen geen misvieringen meer houden. Maarten Pijnacker, priester in Overmere, houdt sinds kort vieringen online, en dat blijkt een groot succes.

De kerkgebouwen mogen op dit moment niet gebruikt worden, tenzij voor begrafenissen in beperkte kring. Priester Maarten Pijnacker ging hierdoor in gesprek met heel wat mensen. “Daaruit kwam vooral aan bod dat online misvieringen een goed alternatief kunnen bieden om mensen toch te bereiken", aldus Pijnacker. De priester was gewonnen voor het idee en besloot meteen op zoek te gaan naar mensen die hem konden helpen. “Ik had redelijk snel iemand gevonden die me kon helpen met alles op te starten en dan zijn we onmiddellijk van wal gestoken. Elke zondag zal ik nu online een eucharistieviering brengen, tot zolang de gebouwen niet gebruikt mogen worden", klinkt het.

Ondertussen blijken heel wat mensen enorm positief over de nieuwe digitale aanpak. “De reacties zijn overweldigend, net als het bereik. De mensen zijn oprecht blij dat ze dit nog kunnen meevolgen, en dat doet me uiteraard plezier. Ik probeer nu zoveel mogelijk mensen te bereiken zodat ze online de vieringen kunnen meevolgen", klinkt het.

Wie graag nog de komende vieringen mee volgt, kan dit doen via het YouTube-kanaal Parochie Groot-Berlare.