Keramit, huis voor chronisch zieken, springt nu zelf in de bres om massaal mondmaskers te maken Koen Baten

20 maart 2020

10u15 0 Berlare Keramit open huis uit Berlare is sinds enkele dagen geleden mee op de kar gesprongen om massaal mondmaskers te maken voor de ziekenhuizen en de rusthuizen. Ze hebben de afgelopen dagen al meer dan honderd mondmaskers gemaakt met zes vrijwilligers. “Wij weten zelf allemaal hoe belangrijk het is en daarom hebben we niet getwijfeld om hen meteen te helpen", zegt Nancy Van Daele.

Meteen bij de eerste vraag voor mondmaskers besloot Nancy met een team van 5 andere personen om mondmaskers te maken voor de ziekenhuizen. “Ik weet wat het is om in quarantaine te liggen en ik weet ook wat het is om mondmaskers nodig te hebben”, klinkt het. “Daarom twijfelde ik geen enkele seconde om meteen in actie te schieten en maskers te maken voor de ziekenhuizen."

Het huis kreeg meteen al heel wat aanvragen, onder meer van het AZ Sint-Blasius. Intussen werden al zeker honderd mondmaskers gestikt en zijn er zelf al een pak geleverd aan de ziekenhuizen. Het huis wil er echter nog een pak meer maskers maken, daarom roepen ze ook de hulp in van de bewoners. “Om nog meer maskers te kunnen maken en zo de ziekenhuizen te helpen hebben we nog heel wat stof en lint nodig", zegt Nancy. “Vooral Katoen is erg belangrijk. Het moet gewassen kunnen worden op meer dan 60 graden, en dat kan alleen bij katoen", klinkt het.

De zes naaisters werken bijzonder hard om zoveel mogelijk maskers te maken voor de ziekenhuizen. “Zij zijn ons enorm dankbaar met alles wat we kunnen leveren aan hen. Het is leuk en zo belangrijk dat we op deze manier ons steentje kunnen bijdragen.” Om de verspreiding van het virus tegen te gaan werken de naaisters ook apart van thuis uit. “Dan komen ze de maskers naar hier brengen en breng ik deze naar het ziekenhuis.”

Het huis in Berlare is ook nog op zoek naar andere mensen die mondmaskers in huis hebben of er zelf aan het maken zijn. “Ook zij mogen de maskers hier in een speciale doos komen brengen zodat wij ook hun maskers naar het ziekenhuis kunnen brengen. Hoe meer maskers we kunnen brengen naar hen hoe beter zij beschermd zijn en kunnen zorgen voor de patiënten.”

De maskers mogen gebracht worden naar de Ridderstraat 24 in Berlare. Nancy zelf brengt ze dan naar de ziekenhuizen die ze het meest en snelst nodig hebben.