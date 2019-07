Kennissen plaatsen bus voor rouwkaartjes voor woning overleden motard Koen Baten

26 juli 2019

15u11 0 Berlare Enkele kennissen van de 66-jarige motard Jean Van Bastelaere hebben bloemen neergelegd aan café ‘Den Zoeten Inval’, de plaats waar de man donderdag overleed na een tragisch ongeval. Aan zijn woonplaats werd een kartonnen doos met een foto van Jean geplaatst, waar mensen een rouwkaartje kunnen in achterlaten.

Het ongeval gebeurde donderdag op de Donklaan omstreeks 15.30 uur. Een Opel Corsa die de rijbaan op reed kon een aanrijding met Jean niet meer vermijden waarna het mis ging. Jean kwam op het terras van het café terecht en overleed ter plaatse. Op het moment van de aanrijding zat er gelukkig niet veel volk op het terras. Een bezoeker raakte lichtgewond aan de arm. Er werd nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar hulp kon niet meer baten.

De verslagenheid in het café was donderdag bijzonder groot. Jean kwam er regelmatig over de vloer en was een vriendelijke man die altijd bereid was om een praatje te slaan. Om hem niet te vergeten werden er enkele bloemen neergelegd. Ook aan zijn woonplaats werd er een herdenking geplaatst voor zijn deur. Daar staat een kartonnen doos met een foto van Jean op. De bedoeling van de doos is om er kaartjes in te steken met een boodschap op. Deze doos zal dan later aan zijn zoon overhandigd worden, die in de Ardennen zou wonen.