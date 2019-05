Katja Gabriëls haalt 1.491 stemmen achter haar naam in Berlare, Vlaams Belang wel als grootste partij Koen Baten

26 mei 2019

21u15 0 Berlare Vlaams Belang heeft in de gemeente Berlare de hoogste score gehaald bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement. Met een resultaat van 25,4 procent laten ze Open Vld met vier procent achter zich. Open Vld en N-VA halen bijna dezelfde score met respectievelijk 21,5 en 21,4 procent.

Ook op federaal niveau zien we dezelfde resultaten. Vlaams Belang is ook hier de grootste partij en wordt op de voet gevolgd door Open Vld, waar Katja Gabriëls de tweede plaats op de kamerlijst innam voor Oost-Vlaanderen. De huidige burgemeester van Berlare kreeg in de gemeente 1.491 voorkeursstemmen achter haar naam en doet het daarmee in de gemeente wel bijzonder goed.