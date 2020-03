Kapperszaak sluit uit voorzorg maar geeft wel online tips Koen Baten

19 maart 2020

18u19 0 Berlare Capper-Ine op het Dorp in Berlare heeft toch besloten om haar zaak te sluiten gedurende de coronacrisis. Delfine De Winter werkt met negen kapsters en vond het risico te groot om haar zaak open te houden. Wel zal ze regelmatig op de Facebookpagina van de zaak filmpjes plaatsen met instructies om zelf je haar te onderhouden. “Op deze manier ben ik er toch nog een beetje voor mijn klanten en blijft het veilig”, zegt Delfine.

De zaak was niet verplicht om te sluiten, maar de vrouw besloot dit uit veiligheid toch te doen. “Ik wil niet dat mijn personeel het risico loopt om ziek te worden,” klinkt het. “Op anderhalve meter van elkaar blijven is haast onmogelijk, en daarom koos ik voor de minst leuke optie, maar wel de veiligste”, klinkt het. Eerst was Delfine kwaad en teleurgesteld door de maatregelen, maar uiteindelijk is het besef wel gekomen dat het niet anders kon.

Delfine en haar personeel haalden toen hun creativiteit naar boven en besloten via hun Facebookpagina van de zaak filmpjes te maken met daarin een uitleg hoe je zelf je haar kan kleuren. “We hopen onze klanten op deze manier nog te helpen de komende weken op een leuke manier die verantwoord is”, klinkt het. “Ik ben blij dat we dit kunnen doen", klinkt het.

Naast de tips heb je natuurlijk nog shampoo nodig ook om je haar effectief te kunnen kleuren. De kapperszaak zal ook hier op inspelen en levert deze producten aan huis. “De klanten stelden natuurlijk deze vraag hoe ze aan hun producten konden geraken, maar ook hier hebben we iets op gevonden", klinkt het. Wie wil bestellen kan mailen naar delivery@capper-ine.be.