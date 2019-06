Kampioenen van SKVO Overmere gehuldigd op gemeentehuis Koen Baten

11 juni 2019

De 15-jarigen van SKVO Overmere werden uitgenodigd op het gemeentehuis voor een huldiging na hun kampioenstitel in hun klasse. Vorig seizoen streed de ploeg ook al voor een plaats hogerop, maar liep het mis. Dit jaar was het wel prijs. De U17 haalde de kampioenstitel binnen en mocht vieren. De voorzitter van de club was bijzonder fier op zijn spelers en liet dat ook merken in zijn speech. “De manier waarop jullie gespeeld hebben en kampioen geworden zijn, is schitterend. Ook de trainer deed een fantastische job”, klinkt het. Het gemeentebestuur was ook trots op deze overwinning en nodigde iedereen uit voor een hulde.