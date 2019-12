Julius en Dionysia vieren 60ste huwelijksverjaardag Koen Baten

28 december 2019

14u38 0 Berlare Julius Zaman en Dionysia Goossens uit Berlare vieren dit jaar hun zestigste huwelijksverjaardag. Ze deden dit samen in het bijzijn van de hele familie in Wichelen in de salons van ‘t Oud Gemeentehuis.

Het koppel viert met veel plezier en liefde hun diamanten huwelijk. Ze zijn getrouwd op 26 december 1959, dus vieren het huwelijk bijna dag op dag. Julius was jarenlang actief in het onderwijs, net als zijn vier kinderen. De gemeente van Berlare stuurde ook een delegatie om hen in de bloemetjes te zetten.