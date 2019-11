Judoclub organiseert benefiet voor 9-jarig lid met leukemie Koen Baten

13u21 0 Berlare Judoclub Kumiuchi uit Berlare organiseert op 7 december een benefiet voor een van hun leden. De 9-jarige Saartje kreeg tijdens de zomervakantie van dit jaar namelijk het slechte nieuws dat ze kampte met leukemie. Sindsdien kan Saartje geen judo meer doen en kijkt ze aan tegen een herstel aan van ongeveer twee jaar. “Wij willen iets klein doen om haar en haar familie een hart onder de riem te steken”, klinkt het bij de judoclub.

Al drie jaar lang is Saartje lid van de judoclub. Tot deze zomer dus het slechte nieuws kwam dat ze een lange tijd geen judo meer zal kunnen doen. Saartje kreeg te maken met leukemie, en verblijft hierdoor heel regelmatig in het ziekenhuis in Gent waar ze behandeld wordt. “Toen wij het nieuws te horen kregen, waren wij ook enorm geschrokken e. Saartje was altijd heel enthousiast en ging er vol voor op tornooien. Het is duidelijk dat ze talent in huis heeft”, klinkt het.

De voetbalclub in Kalken waar de broers van Saartje voetballen hebben meteen ‘Team Saartje’ opgericht en richtten enige tijd terug al een benefiet in. “Ook onze club speelde onmiddellijk met het idee om iets te organisaren om de familie en Saartje een hart onder de riem te steken”, zegt Elke.

Saartje zelf denkt ook nog regelmatig aan de judoclub. “Af en toe stuurt ze een berichtje en dat is heel leuk. Wij hopen dat voor haar alles verder goed gaat en dat we ze zeker terug mogen zien in de judoclub”, klinkt het.

De benefiet op 7 december gaat door in de festivalhal in Berlare. Onder de titel ‘Jump 4 Saartje’ organiseren ze een springkastelenfestival voor kinderen tot en met 12 jaar. “Er zullen ook pannenkoeken en hotdogs zijn. De inkom voor de springkastelen bedraagt vijf euro, en gaat integraal naar Saartje en haar familie”, klinkt het.

Wat er met het ingezamelde geld zal gebeuren mag de familie zelf kiezen. “Wij willen niet voor hun gaan bepalen wat er mee moet gebeuren. Willen ze het aan het ziekenhuis schenken, aan een leuke reis naar Disneyland als ze genezen is, dat maakt voor ons allemaal niet uit. Het belangrijkste voor deze benefiet is dat we hen vooral willen laten zien dat we aan haar denken”, besluit Elke.