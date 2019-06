Judoclub Kumiuchi houdt feest voor einde van het seizoen Koen Baten

11 juni 2019

Juduclob Kumiuchi aan Berlare-Donkmeer heeft afgelopen weekend het einde van het seizoen gevierd met een groot feest. Er werd een laatste keer samen getraind met de groep, en daarna was het tijd voor ontspanning. Het feest ging door in basisschool de Duizendpoot in Berlare. Er was een springkasteel aanwezig en het feest werd voorzien van een hapje, drankje en een ijsje. De voorzitter nam ook het woord en de tijd om enkele leden te huldigen voor hun inzet. Er werd genoten met alle judoka’s en de ouders en sympathisanten die aanwezig waren.